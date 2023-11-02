Зепюр Брутян в тугих лосинах козырнула своим «орехом»: когда есть на что посмотреть

Зепюр Брутян уже давно стала сниматься в кино. В ее копилке есть несколько ярких ролей. А на съемках сериала «В клетке» она встретила Павла Прилучного, за которого спустя несколько лет вышла замуж. У пары уже растет сын Микаэль. После родов молодая жена актера стала сразу заниматься спортом. Она активно пытается вернуться в форму.
И 2 ноября Брутян снова оказалась в спортзале. Она в майке и тугих лосинах делала разные упражнения на ноги и ягодицы. Актриса продемонстрировала свой упругий «орех». Она без особых усилия тягала гантели. Было заметно, что Зепюр уже похудела. А после тренировки ее встретил Прилучный.
«Какая бы не была за окном осенняя хандра, нужно просто себя пересилить. Солнце у нас внутри», — заявила она.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит жена звезды «Мажора». Многие ее осыпали комплиментами. «Вот это фигура», «Какая же вы трудяга», «Паша не дает скучать», «Ого, какой орешек», «Фигурка уже такая классная!», «Некоторые таких ног никогда не имели», «Ну стройняшка уже», — стали писать пользователи Сети.