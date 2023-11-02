Зепюр Брутян в тугих лосинах козырнула своим «орехом»: когда есть на что посмотреть

И 2 ноября Брутян снова оказалась в спортзале. Она в майке и тугих лосинах делала разные упражнения на ноги и ягодицы. Актриса продемонстрировала свой упругий «орех». Она без особых усилия тягала гантели. Было заметно, что Зепюр уже похудела. А после тренировки ее встретил Прилучный.

«Какая бы не была за окном осенняя хандра, нужно просто себя пересилить. Солнце у нас внутри», — заявила она.

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