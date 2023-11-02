Совместил работу и отдых: Дмитрий Маликов приехал с женой и маленьким сыном на фестиваль Best Music Fest в Дубай

А на днях Маликов привез свою семью в Дубай. Он решил совместить отдых и работу. Перед стартом фестиваля Best Music Fest певец успел поплавать и позагорать. 1 ноября в знаменитом курортном комплексе Madinat Jumeirah Dubai выступили российские знаменитости. Дмитрий устроил сюрприз. Он спел вместе с Катей Гусевой.

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