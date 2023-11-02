Совместил работу и отдых: Дмитрий Маликов приехал с женой и маленьким сыном на фестиваль Best Music Fest в Дубай

Дмитрий Маликов уже давно стал известным исполнителем. Он большую часть жизни выступает на сцене. И в 53 года певец с радостью соглашается на сотрудничество с молодыми артистами. При этом у него дома царит идиллия. Артист счастлив в браке с Еленой Изаксон. Они вырастили дочку Стефанию, которая теперь занимается своим бизнесом. А также у супругов подрастает пятилетний сын Марк, рожденный суррогатной мамой.
А на днях Маликов привез свою семью в Дубай. Он решил совместить отдых и работу. Перед стартом фестиваля Best Music Fest певец успел поплавать и позагорать. 1 ноября в знаменитом курортном комплексе Madinat Jumeirah Dubai выступили российские знаменитости. Дмитрий устроил сюрприз. Он спел вместе с Катей Гусевой.
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«Эту рубашку я купил здесь накануне. И решил, что именно в ней появлюсь на красной дорожке открытия Best Music Fest. Мне импонирует атмосфера зала фестиваля: уютные столики, приятная компания. По-моему, самое прекрасное времяпрепровождение – это именно такой вечер.
А я сделаю, чтобы он стал еще лучше. Мы вместе с ди-джеем Катей Гусевой приготовили сюрприз. Впервые исполним наш уже нашумевший сингл «Бармен» на большой сцене», — говорил артист прежде, чем выйти на сцену», – делился артист.
Перед гостями фестиваля также стали: Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Любовь Успенская, Татьяна Плаксина, Ханна и Bahh Tee&Turken.
Дмитрий Маликов и Катя Гусева. Фото: пресс-служба