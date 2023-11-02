«У меня теперь три сына»: 54-летняя Эвелина Бледанс сделала неожиданное признание

Обычно Бледанс делает все, чтобы ее наследник был счастливым. Каждый год она его возит на море. А теперь стало известно, что в звездной семье случилось радостное событие.

«Я снова молодая мама!» — заявила артистка.

Но она уточнила, что стала крестной мамой.

«У меня теперь три сына Николай, Семен и Гордей. У Семена теперь не только старший, но и младший брат», — добавила звезда.

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