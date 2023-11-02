«У меня теперь три сына»: 54-летняя Эвелина Бледанс сделала неожиданное признание

Эвелина Бледанс много лет является частью шоу-бизнеса. Она снимается в кино и поет. В свои 54 года актриса не перестает следить за внешностью и восхищает своей фигурой поклонников. При этом она пережила три развода. У нее есть сын Николай от второго брака, который давно живет в Израиле. А от режиссера Александра Семина она родила сына Семена, у которого синдром Дауна. В этом году мальчику исполнилось 11 лет.
Обычно Бледанс делает все, чтобы ее наследник был счастливым. Каждый год она его возит на море. А теперь стало известно, что в звездной семье случилось радостное событие.
«Я снова молодая мама!» — заявила артистка.
Но она уточнила, что стала крестной мамой.
«У меня теперь три сына Николай, Семен и Гордей. У Семена теперь не только старший, но и младший брат», — добавила звезда.
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По словам артистки, Гордею только 1,5 года. Она ответственно отнеслась к новому амплуа, так как впервые стала крестной. Бледанс призналась, что счастлива. Она привезла для малыша целый мешок подарков. Более того, актриса провела два дня с крестником, гуляла с ним и пыталась научить хорошему. Также экс-участница комик-труппы «Маски» похвасталась, что скоро снимется в кино вместе с родным сыном.
«Гордей — сын моей подруги, они живут в Иваново. Мы приехали в этот город снимать социальный художественный фильм про непростую детскую историю, в нем участвуют детки с особенностями развития, в том числе мой сын Семен. И дети профессиональных актеров — Ксюша с синдромом Дауна. Я тоже снимаюсь в этом фильме», — пояснила звезда, пишет МК.