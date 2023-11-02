Авторское шоу блогера Стаса Натанзона переехало на канал «Пятница!»

3 ноября в 18:30 состоится премьера авторского проекта Стаса Натанзона на канале «Пятница!».
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Ранее передача «Погнали!» выходила на YouTube, где пользовалась огромной популярностью. А теперь шоу о путешествиях станет доступно и зрителям федерального канала.
Проект «Погнали!» рассказывает о «нетуристических» путешествиях. Каждый его выпуск — это документальный фильм об изнанке жизни в разных странах мира. Поэтому не стоит его рассматривать как руководство к действию, скорее, как нечто познавательное и интересное.
«Призываю всех, кто смотрит мое шоу, не повторять безрассудно мои маршруты, потому что это может быть опасно. Я был на грани много раз. Чаще всего опасность возникает там, где ты ее не ждешь», — говорит Натанзон.
Стоит отметить, что свои передачи Стас снимает самостоятельно. Без продюсеров и операторов. Поэтому его фильмы выгодно отличаются от многих других тревел-проектов.
«Я не гонюсь за галочками, и у меня нет в планах посетить все страны мира. Я собираю настоящие, честные, искренние истории, переживания людей и пытаюсь этим делиться со зрителями», — подчеркнул Натанзон.