Авторское шоу блогера Стаса Натанзона переехало на канал «Пятница!»

3 ноября в 18:30 состоится премьера авторского проекта Стаса Натанзона на канале «Пятница!».

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Ранее передача «Погнали!» выходила на YouTube, где пользовалась огромной популярностью. А теперь шоу о путешествиях станет доступно и зрителям федерального канала.

Проект «Погнали!» рассказывает о «нетуристических» путешествиях. Каждый его выпуск — это документальный фильм об изнанке жизни в разных странах мира. Поэтому не стоит его рассматривать как руководство к действию, скорее, как нечто познавательное и интересное.