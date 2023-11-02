«Тай прекрасен»: Бородина в откровенном купальнике обнажила свои сочные выпуклости фигуры — декольте во всей красе

Ксения Бородина больше 20 лет работает на телевидении. Она не раз благодари шоу «Дом-2», так как благодаря ему стало известной. Теперь Ксения ведет новые проекты. В октябре она улетела в Таиланд, где снимается в шоу «Последний герой». Там телеведущая успевает не только работать, но и отдыхать. Иногда она устраивает фотосессии.
На этот раз Бородина покрасовалась на пляже. Она облачилась в один из своих купальников. Телеведущая скрыла живот и оголила пышную грудь, которая не поместилась в декольте. Брюнетка также выставила напоказ свои мощные бедра. Она прошлась босиком по воде. Ксения не скрыла белые следы на интимных местах после загара.
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Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
«Тай прекрасен своей простотой. Сюда нет смысла набирать красивые наряды, потому что будешь ходить в одних шлепках и шортах. Зато природа тут невероятная.
Я думала в чужой стране я не смогу просидеть так долго, но нет, прошел уже месяц, а я не хочу уезжать. Рыбы мы такие, сначала можем долго ныть, а потом нас за уши не оттащить», – стали писать подписчики.
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Бородина. Многие осыпали ее комплиментами. «Уже спросили откуда купальник? Ксения, прекрасна», «Вы просто красотка», «Прекрасная фигура!» — стали писать подписчики.