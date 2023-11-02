«Тай прекрасен»: Бородина в откровенном купальнике обнажила свои сочные выпуклости фигуры — декольте во всей красе

На этот раз Бородина покрасовалась на пляже. Она облачилась в один из своих купальников. Телеведущая скрыла живот и оголила пышную грудь, которая не поместилась в декольте. Брюнетка также выставила напоказ свои мощные бедра. Она прошлась босиком по воде. Ксения не скрыла белые следы на интимных местах после загара.

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