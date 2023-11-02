Клава Кока привезла возлюбленного на Мальдивы: в прозрачной тунике обнажила свои аппетитные прелести на пляже

На этот Клава поделилась кадрами с райского острова. Она уже в четвертый раз приезжает на дорогостоящий курорт, а ее избранник приехал туда впервые. С утра певица облачилась в прозрачную тунику с кружевом. Она подчеркнула свою изящную грудь. Кока засветила свои прелести на пляже. Она готовится насладиться отдыхом вместе с бойфрендом.

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