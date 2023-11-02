Клава Кока привезла возлюбленного на Мальдивы: в прозрачной тунике обнажила свои аппетитные прелести на пляже

Клава Кока уже давно стала известной персоной. Она дает концерты и выпускает новые песни. Популярность артистки только растет. Она регулярно появляется на съемках телевизионных шоу. И в этом году певица захотела найти свою любовь в проекте «Сердце Клавы». Уже больше четырех месяцев у нее роман с победителем шоу Александром Повериным.
На этот Клава поделилась кадрами с райского острова. Она уже в четвертый раз приезжает на дорогостоящий курорт, а ее избранник приехал туда впервые. С утра певица облачилась в прозрачную тунику с кружевом. Она подчеркнула свою изящную грудь. Кока засветила свои прелести на пляже. Она готовится насладиться отдыхом вместе с бойфрендом.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Клава. Многие отметили, что она сияет от счастья. Ранее певицу стали подозревать в беременности. Однако она заверила, что просто поправилась. «У вас словно медовый месяц», «Какая красивая», «Ох, что за сияющие глаза», «Горячий наряд», «Саша даже отвлекся на природу», «До чего хороша», — стали писать подписчики.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды