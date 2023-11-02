«Попробовался на роль Серкана»: Соколовский раскрыл подробности съемок российской адаптации «Постучись в мою дверь»

Также он отметил, что серий будет так же много, как и в оригинальной версии сериала. По его словам, съемки идут с мая и продлятся до следующего года.

Еще Влад в подкасте вспомнил, как маленький выступал с Филиппом Киркоровым. Они вместе пели на «Рождественских встречах Аллы Пугачевой». Теперь артист уважает своего коллегу и не следит за тем, как король отечественной эстрады меняет свою внешность ради молодости.

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Сам выпускник «Фабрики звезд» признался, что однажды выступал в нетрезвом состоянии. После того случая певец сделал вывод, что большое такое не повторится с ним.

«Когда ты пьян, это не ты», – пояснил он.

В какой-то момент Соколовский заговорил о личном. Он рассказал, что был в созависимых отношениях, и не раз. Тогда он даже разбил окно и проломил шкаф в Турции. Ему пришлось обратиться к психотерапевту, чтобы решить проблему. Узнать подробности можно, посмотрев новой выпуск подкаста «Ниче святого» на HiFi-стриминге «Звук».