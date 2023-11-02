«Попробовался на роль Серкана»: Соколовский раскрыл подробности съемок российской адаптации «Постучись в мою дверь»

Влад Соколовский уже давно выступает на сцене. Раньше он был участком дуэта «БиС» с Дмитрием Бикбаевым, но потом решил строить сольную карьеру. За последние годы артист успел развестись с Ритой Дакотой, которая родила ему дочку Мию, а также закрутил роман с Ангелиной Сурковой. У пары уже растет сын Дэвид. Артист не перестает работать и все чаще снимается в кино.
Недавно Влад рассказал, как его утвердили на одну из главных ролей в российской адаптации нашумевшего турецкого сериала «Постучись в мою дверь».
Оказалось, что до кастинга певец не смотрел турецкий сериал. Но он понимает, почему картина так нравится женщинам. По его мнению, зрительниц привлекают «фирменные породистые» турецкие мужики.
«Дело было в марте этого года. Понятное дело, что я не слепой. Я видел обложку сериала на всех цифровых платформах. Но я не заходил туда, понимая, что это не мой формат. И меня приглашают на пробы. Я сходил, попробовался на роль Серкана и его друга.
Спустя несколько месяцев, в мае – звонок. Говорят, что меня утверждают. Я спросил на кого, отвечают – на роль лучшего друга главного героя. И тогда я посмотрел 10 серий оригинала, чтобы вообще вдуплить, что это такое», – высказался Соколовский.
Влад Соколовский. Фото: HiFi-стриминг «Звук»
Также он отметил, что серий будет так же много, как и в оригинальной версии сериала. По его словам, съемки идут с мая и продлятся до следующего года.
Еще Влад в подкасте вспомнил, как маленький выступал с Филиппом Киркоровым. Они вместе пели на «Рождественских встречах Аллы Пугачевой». Теперь артист уважает своего коллегу и не следит за тем, как король отечественной эстрады меняет свою внешность ради молодости.
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Сам выпускник «Фабрики звезд» признался, что однажды выступал в нетрезвом состоянии. После того случая певец сделал вывод, что большое такое не повторится с ним.
«Когда ты пьян, это не ты», – пояснил он.
В какой-то момент Соколовский заговорил о личном. Он рассказал, что был в созависимых отношениях, и не раз. Тогда он даже разбил окно и проломил шкаф в Турции. Ему пришлось обратиться к психотерапевту, чтобы решить проблему. Узнать подробности можно, посмотрев новой выпуск подкаста «Ниче святого» на HiFi-стриминге «Звук».