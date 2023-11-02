Максим Галкин* рассказал о ближайших планах своим соотечественникам: «Будем беречь себя…»

Максим Галкин* сбежал из России в Израиль в 2022 году. Следом за юмористом последовала его знаменитая супруга Алла Пугачева, а также их малолетние дети Лиза и Гарри.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Все думали, что пара окончательно обосновалась в Израиле. Однако на новой родине артистов произошел военный конфликт. И на фоне этих печальных событий семейство перебралось на Кипр, где Алла Борисовна ранее успела обзавестись недвижимостью.

Конечно, эта ситуация не могла не сказаться на состоянии артиста. Причем не только на моральном, но и на финансовом. Ранее у Галкина* было запланировано 16 концертов в Израиле. Мероприятия должны были пройти в ближайшие месяцы. Но, конечно, теперь об этом не может быть и речи. Поэтому юморист поспешил перенести выступления, о чем и сообщил в своем блоге.

«Дорогие израильтяне, мои соотечественники! Вы знаете, что в ближайшее время должен был начаться большой концертный тур по всему Израилю. Но вы также понимаете, что в связи с военным положением концертные площадки во всех городах закрыты, большие общественные собрания запрещены. Маловероятно, что в ближайшие недели, к сожалению, что-то изменится. Поэтому мы вместе с концертными площадками приняли решение о переносе. К счастью, удалось найти даты для каждого из 16 концертов, чтобы вы понимали, на какое конкретно число переносится тот или иной концерт в том или ином городе. Будем беречь себя. Мирного нам неба всем. Скорейшего мира. До встречи на концертах», — рассказал о своих планах Галкин*.

Муж Пугачевой надеется провести тур по Израилю в марте и в апреле следующего года. Сейчас он отдыхает с Аллой Борисовной и наследниками на Кипре. Откуда планирует направиться в Эстонию и Швецию, где у него должны состояться очередные концерты.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

Источник: woman.ru