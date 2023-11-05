«Пытается лишить работы через продюсеров»: кто хочет разрушить карьеру Кристины Асмус

Кристина Асмус сделала неожиданное заявление, касающееся ее творческой деятельности. Актриса заявила, что некий близкий человек хочет лишить ее работы.

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По словам звезды сериала «Интерны», кто-то пытается воздействовать на продюсеров, чтобы ее убрали из проектов.

«Тут могла бы быть история про одного моего ранимого друга, который отписался от меня. И теперь пытается лишить работы через продюсеров», — высказалась Кристина в соцсети.

Артистка призналась, что сначала хотела устроить публичный разнос, однако в итоге передумала. Асмус не раскрыла имя своего обидчика, однако намекнула, что он является зависимым человеком.

«Подумала я ровно 15 секунд и решила не отвечать на беспомощные поступки зависимого человека. Лучше обниму покрепче. Друг, выздоравливай», — подытожила звезда.

Стоит отметить, что многие пользователи Сети связали высказывание Асмус с Александром Петровым.

Отношения между знаменитостями разладились после того, как актер женился, едва успев разойтись с бывшей девушкой Стасей Милославской. Из-за этого Петрова жестко раскритиковала Екатерина Варнава.