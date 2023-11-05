Сейчас Алла Пугачева редко решается на публичные высказывания, поэтому узнавать о том, как живет певица, удается только от ее знакомых. Накануне нынешнее положение Примадонны прокомментировала ее любимая портниха Любовь Аксенова.

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По мнению женщины, артистка, которая устраивает жизнь за границей, очень скучает по родине и жалеет о своем переезде.

«У Аллы здесь было все: и поклонники, и внимание. Здесь она могла постоянно посещать могилу папы и мамы. А там — что? Алла, кстати, всегда отдавала себе отчет в том, что Россия — ее дом», — высказалась Аксенова.

Подруга отметила, что раньше Алла Борисовна часто выезжала за границу, однако никогда не хотела перебраться туда насовсем.

«Здесь мой дом, а там я — просто певица на неделю», — процитировала Аксенова слова Пугачевой.

По материалам MK.RU