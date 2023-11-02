Даня Милохин выйдет на бой по правилам ММА — осталось пару месяцев

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Милохин объяснил, что идею стать популярным бойцом ему подсказали друзья. Они неожиданно предложили блогеру сменить сферу деятельности, на что он сразу же согласился.

«Когда проведу первый бой? Еще месяцев пять, может. Именно с камерами, не тренировочный. Показательный бой с камерами. Может быть, месяца три-четыре. Думаю, мне еще нужно потренироваться, чтобы не опозориться», — заявил Милохин в беседе с YouTube-каналом «100бальный репетитор».

Он добавил, что на данный момент регулярно пересматривает бои профессиональных спортсменов, также читает книги на соответствующую тематику. Милохин планирует полностью углубиться в смешанные единоборства. В частности, построить медийный образ полупрофессионального бойца.