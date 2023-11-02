Карина Нигай рассказала про свою беду после шоу «Новые звезды в Африке»: «Непонятно, как лечить»

Стилист, блогер Карина Нигай приняла участие во втором сезоне реалии-шоу канала ТНТ «Новые звезды в Африке». Проект еще не завершился на экранах, но участница уже раскрыла подробности своего пребывания в лагере. Точнее, последствия.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Оказалось, что недели на континенте в жестких условиях не прошли бесследно для ее организма. Она сильно пострадала и до сих пор не может восстановиться.

«После шоу у меня была сильная депрессия, расстройство пищевого поведения (сейчас я плюс 5 кг к своему нормальному весу), до сих пор не могу вернуть свою идеальную кожу. Полнейший сбой в организме, непонятно, как лечить», - пожаловалась на свою беду стилист в соцсетях .

Нигай заверила, что больше никогда не согласится на что-то подобное, даже под угрозой потери работы. При этом, она успешно сотрудничала с ТНТ до настоящего времени: и проект «Вызов», и «Модные игры», и «Бьюти Баттл».