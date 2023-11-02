Подруга Пугачевой объяснила, почему Алла развелась с Киркоровым: «Филипп смотрел в сторону»

Давняя подруга Аллы Пугачевой, ее портниха Любовь Аксенова, порассуждала о мужьях Примадонны, которых у нее было пять. Швея поведала о том, что за ее услуги певица не платила сама, за нее это делали ее супруги. За исключением одного, второго по счету, Александра Стефановича.

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А в отношении Филиппа Киркорова высказалась в свете развода с Примадонной. Он был четвертым мужем Аллы Борисовны, и расстались они спустя 11 лет брака.

«Почему у них не получилось? Мы, женщины, любим, когда смотрим в одну сторону, а не в разные. Но Филипп смотрел в одну сторону, а она - в другую, поэтому долго у них ничего и не продлилось», - рассказала Аксенова.

Сегодня Пугачева, напомним, не живет в России. Примадонна эмигрировала сначала в Израиль, а затем и оттуда, в неизвестном направлении. По словам Аксеновой, певица обязательно еще вернется в Россию.

По материалам сайта mk.ru