Резко помолодевший Галкин* вышел на связь: ни морщинки, юнец

Покинувший Израиль Максим Галкин* вышел на связь с подписчиками, чтобы сообщить о своем непростом решении. Шоумен, которого теперь только ноги кормят – ни рекламных контрактов, ни гонораров за телешоу и мероприятия, - вынужденно отменил свои гастроли по Израилю. Весь ноябрь был расписан, но вмешались обстоятельства. И теперь он сможет выступить там только в марте.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Расстроенный шоумен при этом резко помолодел. После недавних видео, на которых муж Пугачевой выглядел чуть ли не стариком – без локонов, морщинистый и обрюзгший, - шоумен удивляет свежестью и моложавостью.