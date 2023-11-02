Азиза объяснила, почему Алла Пугачева скрывается: «У нее непростое время»

Алла Пугачева покинула Израиль вскоре после обострения ситуации в стране, и многие поклонники потеряли звезду, поскольку не в курсе, где теперь находится Примадонна. Сама звезда раскрывать карты не спешит, хоть и вышла на связь в своем микроблоге и объявила, что, мол, живет дальше. Показала и детей – оба при ней, и Лиза, и Гарри.
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По слухам, Пугачева рванула на Кипр, где якобы в 2017 году они с пятым мужем приобрели недвижимость, что позволило им получить гражданство. Только подтверждений – или опровержений – тому никаких. Певица Азиза считает, что Примадонна намеренно перестала афишировать свое местонахождение, поскольку у нее сейчас непростое время.
«Алла Борисовна, как и я, - Овен, очень открытый человек. В данный момент решила закрыть свое личное пространство, защитить свою семью. У нее сейчас непростое время, как и у многих в разных частях нашей планеты. И в своем доме можно чувствовать себя неуютно или некомфортно, а что уж говорить о других местах, где мы - чужие люди», - порассуждала Азиза.
Исполнительница подчеркнула, что Пугачева никому ничего не должна, тем более соответствовать чьим-то ожиданиям.
По материалам сайта mk.ru.