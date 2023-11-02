Азиза объяснила, почему Алла Пугачева скрывается: «У нее непростое время»

Алла Пугачева покинула Израиль вскоре после обострения ситуации в стране, и многие поклонники потеряли звезду, поскольку не в курсе, где теперь находится Примадонна. Сама звезда раскрывать карты не спешит, хоть и вышла на связь в своем микроблоге и объявила, что, мол, живет дальше. Показала и детей – оба при ней, и Лиза, и Гарри.

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По слухам, Пугачева рванула на Кипр, где якобы в 2017 году они с пятым мужем приобрели недвижимость, что позволило им получить гражданство. Только подтверждений – или опровержений – тому никаких. Певица Азиза считает, что Примадонна намеренно перестала афишировать свое местонахождение, поскольку у нее сейчас непростое время.