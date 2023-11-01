Немой вопрос повис в воздухе: 60-летняя Деми Мур блеснула идеальной фигурой в бикини под водопадом

Мур полностью отказалась от макияжа, она выглядела молодо и естественно. Брюнетка стояла под струями водопада в устье Дир-Крик, подняв руки и подставив лицо брызгам. Поклонники были сражены увиденным. У всех был немой вопрос: «В чем секрет ее молодости?». Ее просто осыпали лавиной комплиментов.

Добавим, что ранее актриса признавалась, что соблюдает разумный режим питания, но но иногда позволяет себе маленькие удовольствия. Она избегает сложных углеводов, в том числе цельнозерновой хлеб и бурый рис,а еще выбирает молочные продукты с пониженной жирностью. В ее рационе бывают: картошка, спагетти и пицца, но она старается есть их редко.

Но главное, что экс-супруги Брюса Уиллиса не только имеет хорошие гены, но не раз пользовалась услугами пластических хирургов.