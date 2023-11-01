Немой вопрос повис в воздухе: 60-летняя Деми Мур блеснула идеальной фигурой в бикини под водопадом

Деми Мур уже давно прославилась на весь мир. Ее считают одной из самых красивых женщин на планете. Актриса двукратная номинантка на премию «Золотой глобус». Она продолжает сниматься в кино. А вот в личной жизни счастья артистка так и не обрела. В 2013 года распался ее третий брак с актером Эштоном Кутчером. И хоть теперь звезде уже 60 лет, она не перестает за собой следить.
Недавно голливудская актриса совершила путешествие с коллегами-артистами по знаменитому Гранд-Каньону на реке Колорадо. Деми решила устроить фотосессию. Она в мини-бикини позировала в водопаде. Артистка оголила свою точеную фигуру. Оказалось, что даже в столь зрелом возрасте звезда фильма «Привидение» находится в идеальной форме.
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Деми Мур. Фото: соцсети звезды
Мур полностью отказалась от макияжа, она выглядела молодо и естественно. Брюнетка стояла под струями водопада в устье Дир-Крик, подняв руки и подставив лицо брызгам. Поклонники были сражены увиденным. У всех был немой вопрос: «В чем секрет ее молодости?». Ее просто осыпали лавиной комплиментов.
Добавим, что ранее актриса признавалась, что соблюдает разумный режим питания, но но иногда позволяет себе маленькие удовольствия. Она избегает сложных углеводов, в том числе цельнозерновой хлеб и бурый рис,а еще выбирает молочные продукты с пониженной жирностью. В ее рационе бывают: картошка, спагетти и пицца, но она старается есть их редко.
Но главное, что экс-супруги Брюса Уиллиса не только имеет хорошие гены, но не раз пользовалась услугами пластических хирургов.