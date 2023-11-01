52-летняя Нетребко показала истинное лицо: ошарашила народ в Вене, представ в чулках и с метлой

Порой Анна удивляет фанатов своими образами. В 52 года оне не пытается держать себя в форме, но ей удается скрывать недостатки. Оперная дива для праздника приготовила лук ведьмы. Она в пышной оранжевой юбке и в парике с седыми локонами вышла на улицу Вены. Нетребко решила взять с собой метлу. В таком наряде она красовалась перед прохожими, которые были удивлены.

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