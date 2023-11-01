52-летняя Нетребко показала истинное лицо: ошарашила народ в Вене, представ в чулках и с метлой

Анна Нетребко большую часть жизни выступает на сцене. Обычно она круглый год гастролирует, устраивая себе лишь небольшие семейные отпуска. Певица в 2022 году столкнулась с трудностями. Многие театры стали отказываться с ней работать. Однако артистка справилась с трудностями и у нее снова нет свободных окошек в графике. А 31 октября звезда отпраздновала Хеллоуин.
Порой Анна удивляет фанатов своими образами. В 52 года оне не пытается держать себя в форме, но ей удается скрывать недостатки. Оперная дива для праздника приготовила лук ведьмы. Она в пышной оранжевой юбке и в парике с седыми локонами вышла на улицу Вены. Нетребко решила взять с собой метлу. В таком наряде она красовалась перед прохожими, которые были удивлены.
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Вечером Анна собралась с подружками. Она в платье с перьями и алых чулочках оказалась на вечеринке. На голову певица посадила большого паука, но не настоящего, а игрушечного. Макияж в устрашающем стиле дополнял ее образ. Поклонники знаменитости были поражены. Многие осыпали ее комплиментами. А некоторые даже лишились дара речи.
«Ведьма на Хеллоуин — самое то! Прямиком из ада», — написала звезда.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды