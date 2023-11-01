Из простушки в супердиву: Агата Муцениеце в боди оголила свои мощные формы, сразив народ

Агата Муцениеце уже давно стала известной персоной. Она снимается в кино и играет в театре. После развода с Павлом Прилучным актриса стала чаще получать новые предложения по работе. Примечательно, что она похудела и даже получила роль в кабаре-театре, где теперь выступает вместо Екатерины Варнавы. Звезда теперь постоянно следит за фигурой.
На этот раз Муцениеце решила показать, как происходит ее преображение перед выступлением. Она решила запечатлеться в гримерке в халате и без макияжа. Ей за считанные минуты сделали укладку и яркий грим. Она облачилась в мерцающее боди со стразами и откровенным декольте. Агата вышла на сцену в прозрачном халате, который скинула с плеч, оголив свои прелести.
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Поклонники были сражены тем, как преображается Агата. Многие осыпали бывшую жену Прилучного комплиментами. «Боже! Какая ты красивая», «Классная. Сильная! Успешная! Красивая! И независимая!», «Огонь-женщина! Светите еще ярче», «Вы просто потрясающая красотка и настоящая», «С годами все краше», — стали писать поклонники.