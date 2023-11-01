Из простушки в супердиву: Агата Муцениеце в боди оголила свои мощные формы, сразив народ

На этот раз Муцениеце решила показать, как происходит ее преображение перед выступлением. Она решила запечатлеться в гримерке в халате и без макияжа. Ей за считанные минуты сделали укладку и яркий грим. Она облачилась в мерцающее боди со стразами и откровенным декольте. Агата вышла на сцену в прозрачном халате, который скинула с плеч, оголив свои прелести.

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