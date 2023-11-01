Подруга Пугачевой пролила свет на ее брак с Галкиным*: «Другие бы не согласились, а он согласился»

Певица Алла Пугачева была замужем пять раз. В ее жизни мужчины надолго не задерживались. Лишь одному Максиму Галкину* удается быть рядом с Примадонной больше двадцати лет, двенадцать из них пара состоит в официальном и венчанном браке.

Любимая портниха Аллы Пугачевой и подруга Примадонны, которая знакома со звездой с 1976 года, Любовь Аксенова, раскрыла секрет счастливого брака знаменитости.

Она дала понять, что на компромиссы в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина* идут ради детей Гарри и Лизы.

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