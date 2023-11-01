Подруга Пугачевой пролила свет на ее брак с Галкиным*: «Другие бы не согласились, а он согласился»

Певица Алла Пугачева была замужем пять раз. В ее жизни мужчины надолго не задерживались. Лишь одному Максиму Галкину* удается быть рядом с Примадонной больше двадцати лет, двенадцать из них пара состоит в официальном и венчанном браке.
Любимая портниха Аллы Пугачевой и подруга Примадонны, которая знакома со звездой с 1976 года, Любовь Аксенова, раскрыла секрет счастливого брака знаменитости.
Она дала понять, что на компромиссы в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина* идут ради детей Гарри и Лизы.
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«Он четыре языка знает, три — в совершенстве. Парень неглупый, плюс у них — дети. Другие бы не согласились, а он согласился. Факт остается фактом: раз пошла за ним, значит, другого выхода не было. Алла всегда прекрасно понимала, что и к чему», — поделилась Любовь Аксенова.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
По материалам MK.RU