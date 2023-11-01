Сплошная нежность: Брутян вместе с Прилучным встала у плиты — приготовили вкусные и полезные бургеры

А вот 1 ноября Прилучный вместе с женой пришел на презентацию нового приложения для гурманов «Кухня». Шеф-повар Георгий Мосин дал им мастер-класс. Они с его помощью смогли приготовить бургер с вишней. Примечательно, что Павел и Зепюр надели фартуки. Они все делали вместе, помогая друг другу. При этом актер не скрывал нежности и даже поцеловал жену в щечку на глазах людей.

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