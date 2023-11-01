Сплошная нежность: Брутян вместе с Прилучным встала у плиты — приготовили вкусные и полезные бургеры

Павел Прилучный уже давно стал известным актером. Он продолжает сниматься в новых проектах. При этом звезда сериала «Мажор» старается больше времени проводить дома. Уже больше года он состоит в браке с Зепюр Брутян. У пары подрастает сын Микаэль. Недавно малышу исполнилось шесть месяцев. Однако это не мешает супругам иногда проводить время вместе.
А вот 1 ноября Прилучный вместе с женой пришел на презентацию нового приложения для гурманов «Кухня». Шеф-повар Георгий Мосин дал им мастер-класс. Они с его помощью смогли приготовить бургер с вишней. Примечательно, что Павел и Зепюр надели фартуки. Они все делали вместе, помогая друг другу. При этом актер не скрывал нежности и даже поцеловал жену в щечку на глазах людей.
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Георгий Мосин, Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Во время готовки Брутян похвасталась, что дома в основном готовит она. Артистка старается придерживаться правильного и здорового питания.
«Семья потеряла 15 кг веса», — похвастался Павел.
Иногда в соцсети она хвастается своими шедеврами. А на презентации актриса даже протерла стол, что сразу заметил шеф-повар и похвалил жену Прилучного. Оказалось, что у Зепюр привычка к чистоте, поэтому она даже дома никогда не оставляет грязную посуду в раковине. У пары в итоге получились вкусные и сочные бургеры.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Павел Прилучный и Зепюр Брутян приготовили бургеры. Фото: Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro