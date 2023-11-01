Актриса Мария Куликова тайно вышла замуж спустя почти 10 лет отношений

Мария Куликова большую часть жизни снимается в кино. Многие ее знают благодаря сериалу «Склифосовский». Она обычно скрывает личную жизнь. Ранее артистка 13 лет прожила в браке с Денисом Матросовым. Но они развелись в 2015 году, когда у них уже рос сын Иван. Однако она не осталась одинока. Вскоре звезда обрела свое счастье.
О большой радости Мария сообщила сама. Она призналась, что в какой-то момент уже не надеялась, что встретит вторую половинку.
«Я не рассчитывала на полноценную жизнь после развода, даже ремонт в доме делала с ощущением: „Ну все, конец, теперь сконцентрируюсь на сыне и творчестве“. А потом неожиданно в моей жизни появилась любовь», — рассказала актриса.
По ее словам, новый влюбленный избегает публичности. Однако Куликова объявила, что они уже узаконили свой союз.
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«Я в отношениях уже более девяти лет: все это время они остаются замечательными. Мы уже официально женаты, но не афишируем это. Возможно, поэтому я так позитивно смотрю на все, что происходит вокруг меня», — заявила звезда.
Она отметила, что если бы посвятила себя только творчеству и сыну, то, скорее всего, бы ей перестало хватать эмоций. Также артистке отношения с избранником помогли меньше переживать по поводу того, как складываются отношения ее наследника с бывшим мужем.
Мария Куликова с сыном. Фото: соцсети звезды
Также Мария рассказала, что Ваня достаточно легко пережил расставание родителей. Он пока не понимает до конца все, что происходит, а также мальчик привык к тому, что мама и папа часто ездят на гастроли. Актриса сделала все, чтобы ее сын прошел это испытание без травм. Более того, она тепло отзывается о Матросове, как об отце. Порой Куликова даже ревнует ребенка.
«Но я понимаю, почему так получается: у каждого своя функция. Он забирает Ваню, отвозит на тренировки», — цитирует Lady.mail актрису.
Сейчас Иван учится в школе и занимается большим теннисом. 12-летний мальчик делает успехи.