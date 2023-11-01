Актриса Мария Куликова тайно вышла замуж спустя почти 10 лет отношений

О большой радости Мария сообщила сама. Она призналась, что в какой-то момент уже не надеялась, что встретит вторую половинку.

«Я не рассчитывала на полноценную жизнь после развода, даже ремонт в доме делала с ощущением: „Ну все, конец, теперь сконцентрируюсь на сыне и творчестве“. А потом неожиданно в моей жизни появилась любовь», — рассказала актриса.

По ее словам, новый влюбленный избегает публичности. Однако Куликова объявила, что они уже узаконили свой союз.

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«Я в отношениях уже более девяти лет: все это время они остаются замечательными. Мы уже официально женаты, но не афишируем это. Возможно, поэтому я так позитивно смотрю на все, что происходит вокруг меня», — заявила звезда.

Она отметила, что если бы посвятила себя только творчеству и сыну, то, скорее всего, бы ей перестало хватать эмоций. Также артистке отношения с избранником помогли меньше переживать по поводу того, как складываются отношения ее наследника с бывшим мужем.