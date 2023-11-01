Пышные ресницы, косая челка: преобразившаяся Орбакайте повеселилась на вечеринке с Земцовым и подросшей дочкой

На этот раз Орбакайте появилась на вечеринке в честь Хеллоуина. Она облачилась в мини-юбку с перьями и мерцающую блузку. Лук дополняли сапоги со сверкающими пайетками. Она даже наклеила ресницы и сделала стрижку с косой челкой.

Благодаря макияжу у 52-летней артистки лицо стало кукольным. Муж звезды Михаил Земцов был в брюках в клетку и блестящей рубашке. Он даже подкрасил глаза, как рокер. А вот Клава выбрала мини-платье и рожки дьявола.

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