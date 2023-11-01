Пышные ресницы, косая челка: преобразившаяся Орбакайте повеселилась на вечеринке с Земцовым и подросшей дочкой

Кристина Орбакайте уже давно стала популярной персоной. Она не только дает концерты, но и снимается в кино. А вот осенью артистка стала реже выходить на связь с поклонниками. Лишь 1 ноября она решила похвастаться, что воссоединилась с дочкой Клавой, которая учится в престижной школе в Нью-Йорке. Но у 11-летней наследницы звезды начались каникулы.
На этот раз Орбакайте появилась на вечеринке в честь Хеллоуина. Она облачилась в мини-юбку с перьями и мерцающую блузку. Лук дополняли сапоги со сверкающими пайетками. Она даже наклеила ресницы и сделала стрижку с косой челкой.
Благодаря макияжу у 52-летней артистки лицо стало кукольным. Муж звезды Михаил Земцов был в брюках в клетку и блестящей рубашке. Он даже подкрасил глаза, как рокер. А вот Клава выбрала мини-платье и рожки дьявола.
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Кристина Орбакайте и Михаил Земцов с дочкой. Фото: соцсети звезды
«Вечеринка Хеллоуин-Halloween 2023», – написала звезда.
Комментарии к посту она отключила. По всей видимости, так певица избегает критики в адрес своей семьи. Напомним, что мама Кристины Алла Пугачева недавно покинула Израиль. По слухам, теперь она живет на Кипре с детьми и мужем.
Кристина Орбакайте. Фото: соцсети звезды