Стильный тотал блэк: Брутян в лосинах отметилась на прогулке с крохой-сыном Прилучного у роскошного особняка

Зепюр Брутян уже давно снимается в кино и играет в театре. Она познакомилась с Павлом Прилучным во время съемок сериала «В клетке». А когда актер развелся, спустя два года, они снова встретились и сыграли свадьбу. Теперь у пары подрастает сын Микаэль. На днях ему исполнилось шесть месяцев. Супруги покрестили его в одном их храмов в Москве.
На этот раз Брутян насладилась общением с родственниками. Она также не перестает заботиться о малыше. Накануне актриса вышла с ним на прогулку. Она облачилась в лосины, пуховик и массивные ботинки, составив образ в стиле тотал блэк. Зепюр подчеркнула свои стройные ноги. Она также оделась в тон коляски, в которой был ребенок. Жена Прилучного запечатлелась на фоне их роскошного особняка.
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Зепюр Брутян с малышом. Фото: соцсети звезды
«Сегодня была очень хорошая погода. Мы с Микаэлем погуляли ровно 2,5 часа», — заявила она.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Брутян. Многие отметили, что она быстро вернулась в форму. Другие отметили, что супруги живут в хорошем районе. «До чего красиво», «Вот это мамочка», «Как вы быстро вернулись в форму», «Не зря Паша вас Дюймовочкой называет», «Как вам идет быть мамой», — стали писать подписчики.