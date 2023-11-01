Стильный тотал блэк: Брутян в лосинах отметилась на прогулке с крохой-сыном Прилучного у роскошного особняка

На этот раз Брутян насладилась общением с родственниками. Она также не перестает заботиться о малыше. Накануне актриса вышла с ним на прогулку. Она облачилась в лосины, пуховик и массивные ботинки, составив образ в стиле тотал блэк. Зепюр подчеркнула свои стройные ноги. Она также оделась в тон коляски, в которой был ребенок. Жена Прилучного запечатлелась на фоне их роскошного особняка.

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