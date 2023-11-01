Ани Лорак в корсете сдавила свои выпуклости фигуры: сверкнула «ложбинкой греха» на курорте

На этот раз Лорак решила провести отпуск в Абу-Даби. Она делится новыми фото с курорта. Певица успела покрасоваться в джинсах и белом тугом корсете. Она продемонстрировала фигуру «песочные часы». Артистка сдавила свои прелести. Она показала упругие полушария груди и ложбинку. Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) позировала в отеле, который похож на дворец.

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