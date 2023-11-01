Ани Лорак в корсете сдавила свои выпуклости фигуры: сверкнула «ложбинкой греха» на курорте

Ани Лорак уже давно выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей больше 10 лет назад. Певица обладает не только сильным вокалом, но и эффектной внешностью. При этом после развода ей долго не везло в любви, но в прошлом году у артистки закрутился роман с тренером по йоге Исааком Виджараком. Теперь влюбленные много путешествуют.
На этот раз Лорак решила провести отпуск в Абу-Даби. Она делится новыми фото с курорта. Певица успела покрасоваться в джинсах и белом тугом корсете. Она продемонстрировала фигуру «песочные часы». Артистка сдавила свои прелести. Она показала упругие полушария груди и ложбинку. Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) позировала в отеле, который похож на дворец.
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Ани Лорак. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Лорак. Многие осыпали ее комплиментами. «И это в 45 лет! Отличная фигура», «До чего красивая», «Ого, вот это красотка», «Прям влюбилась и расцвела», «Как же шикарно выглядит», «Корсет тут не нужен», «Исаак снимал?», «Спорт пошел на пользу», «И тут все обомлели», — стали писать пользователи Сети.