Египетские правители: Шубская и Овечкин вместе с детьми облачились в костюмы, отметив Хеллоуин в США

На этот раз Шубская решила отпраздновать Хеллоуин. Так как пара находится в Америке, то они не стали обходить праздник стороной. Овечкин облачился в наряд египетского фараона. А его жена стала Клеопатрой. Они украсили дом тыквами, пауками и другими атрибутами праздника. Их сыновья фанаты Черепашек-ниндзя, поэтому выбрали именно костюмы этих персонажей. Весь вечер они ходили по домам, чтобы добыть сладости.

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