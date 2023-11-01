Египетские правители: Шубская и Овечкин вместе с детьми облачились в костюмы, отметив Хеллоуин в США

Александр Овечкин давно стал выдающимся хоккеистом. Он обладает большим количеством наград. Уже давно спортсмен счастлив в браке с Анастасией Шубской. Пара живет в США, но каждый год приезжает в России. Избранница чемпиона подарила ему двоих детей: пятилетнего Сергея и трехлетнего Илью. И теперь звезда хоккея мечтает о дочке.
На этот раз Шубская решила отпраздновать Хеллоуин. Так как пара находится в Америке, то они не стали обходить праздник стороной. Овечкин облачился в наряд египетского фараона. А его жена стала Клеопатрой. Они украсили дом тыквами, пауками и другими атрибутами праздника. Их сыновья фанаты Черепашек-ниндзя, поэтому выбрали именно костюмы этих персонажей. Весь вечер они ходили по домам, чтобы добыть сладости.
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Анастасия Шубская и Александр Овечкин. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены костюмами. Многие также отметили, что Александру идет образ. Но больше всего их поразили дети хоккеиста, которые успели подрасти. «Вот это родители! Круто», «Какие все крутые», «Костюмы шикарные», «Не все родители сделают такое ради детей», «Ох, вот это богиня! Прям идет парик и наряд Анастасии», — стали писать в Сети.
Сыновья Александра Овечкина. Фото: соцсети звезды