«Ты так быстро растешь»: Лазарев поделился личными фото с сыном, которые раньше никому не показывал

На этот раз Лазарев решил поздравить старшего наследника с днем рождения. 1 ноября Никите исполнилось девять лет. В честь этого события певец выложил личные кадры с малышом. Он скрывал ребенка первые два года. Лишь в 2016 году артист признался, что стал отцом, когда его заметили с наследником на прогулке. И теперь он показал, как мальчик выглядел, когда был маленьким.

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