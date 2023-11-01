«Ты так быстро растешь»: Лазарев поделился личными фото с сыном, которые раньше никому не показывал

Сергей Лазарев уже много лет выступает на сцене. У него одна из самых больших фанатских групп в стране. Певец в свои 40 лет продолжает строить карьеру и ведет несколько шоу. При этом он успевает растить двоих детей. У него растут сын Никита и дочка Анна, которые были рождены суррогатной матерью. Воспитывать их помогает бабушка Валентина.
На этот раз Лазарев решил поздравить старшего наследника с днем рождения. 1 ноября Никите исполнилось девять лет. В честь этого события певец выложил личные кадры с малышом. Он скрывал ребенка первые два года. Лишь в 2016 году артист признался, что стал отцом, когда его заметили с наследником на прогулке. И теперь он показал, как мальчик выглядел, когда был маленьким.
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«Сынуля! Никуся, ты — мое продолжение! Тебе уже 9 лет, ты так быстро растешь! Я никогда не смогу на концерте спеть эту песню, посвященную тебе, потому что каждый раз ком в горле, и я всегда плачу. Я очень тебя люблю! Расти достойным человеком! Я всегда рядом», — написал Лазарев.
Поклонники поздравили артиста. Многие поразились, как Никита вырос и стал похож на папу.
«Сладкого парнишку и его папулю поздравляю», «Боже, это самое милое сегодня в моей ленте! Какие вы красивые и счастливые», «Как это мило!», «Какой пупсик был», «Это невероятное счастье», — прокомментировали пост подписчики.