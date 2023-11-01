«Нам нужны мальчик и девочка»: 54-летняя Татьяна Буланова заговорила о беременности

Татьяна Буланова уже много лет выступает на сцене. Она регулярно дает концерты. Певица обладательница множества премий и в 54 года она продолжает строить карьеру. А в этом году артистка вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал молодой бизнесмен Валерий Руднев. Свадьба прошла в Санкт-Петербурге. А позже поклонники стали подозревать ее в беременности.
Сначала Булатнова молчала, а потом опровергла слухи об интересном положении. При этом она не скрывает, что хочет стать мамой снова. От первого брака у нее есть 30-летний сын Александр Тагрин. И 16-летний Никита Радимов от второго брака. В программе «Судьба человека» артистка заговорила о личной жизни и поведала о планах на беременность. Она заверила, что про это точно был не стала говорить и тем более оголять живот.
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«Это очень интимное, закрытое, что я могу обсудить только со своими друзьями. Беременные женщины иногда на фотографиях свой живот показывают. Я из суеверия такого делать никогда не буду: мало ли кругом много глаз — и хороших, и плохих», — высказалась Татьяна.
Татьяна Буланова с мужем. Фото: соцсети звезды
Так как звезда на 19 лет старше избранника, она думает о детях. И возраст ее не смущает, так как в современном мире есть разные способы, чтобы завести ребенка.
«Мы думаем о детях. Думаю, что через какое-то время все получится. В идеале нам нужны мальчик и девочка. Мне для разнообразия хотелось бы девочку, а Валера только о сыне мечтает, хочет, чтобы он стал спортсменом. У него свои планы. Осталось только это все организовать, дело за малым», — поделилась Буланова.
К слову, ранее в интервью она рассказала, как к ее избраннику отнеслись ее дети. Оказалось, что возлюбленный звезды смог найти с ними общий язык. Старший сын артистки заверил, что его мама сделала достойный выбор. Он отметил, что счастлив за свою маму.