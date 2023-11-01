«Нам нужны мальчик и девочка»: 54-летняя Татьяна Буланова заговорила о беременности

Сначала Булатнова молчала, а потом опровергла слухи об интересном положении. При этом она не скрывает, что хочет стать мамой снова. От первого брака у нее есть 30-летний сын Александр Тагрин. И 16-летний Никита Радимов от второго брака. В программе «Судьба человека» артистка заговорила о личной жизни и поведала о планах на беременность. Она заверила, что про это точно был не стала говорить и тем более оголять живот.

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