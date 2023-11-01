«Это какой-то шумовой источник»: Валерия открыто рассказала о жизни с Пригожиным

Певица Валерия после появления внучки Селин на свет полностью пересмотрела свою жизнь. Теперь весь ее мир крутится вокруг нее, даже мужу времени стала меньше уделять.

Певица специально встает в 7 утра, чтобы больше видеть свою любимицу. Записывает песни, новые альбомы, клипы только в те моменты, когда Селин уснула, потом мчится назад к своей маленькой наследнице.

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В это время няня обязана присылать Валерии фотоотчеты о том, что сейчас делает малышка, пишет 5-tv.ru. И ни в коем случае нельзя опаздывать с сообщением!

«Это у нас просто святое. И не дай бог видео задерживается. Я понимаю, что она уже встала, а видео еще нет. Няне пишем: „Так, ждем видео“», — поделилась певица.

В такой суете и проходит ее день. А вечером звезда любит отдохнуть с книгой. Увы, ее муж Иосиф Пригожин этого увлечения не разделяет. Он предпочитает смотреть новости, которые Валери вообще с трудом переносит.