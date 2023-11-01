Сбежавшая в США внучка Ротару обрушилась жалобами: не все так сладко

Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко уже давно переехала в США. Там она учится, строит карьеру модели и личную жизнь.

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Вроде бы все у нее отлично — обручена с богачом, IT-магнатом Денисом Ждановым, вице-президентом по маркетингу известной компании. 33-летний Денис входит в список миллионеров журнала Forbes.

Внешностью тоже не обделена — хороша, как бабушка в юные годы, а то и еще красивее. Однако что-то у 22-летней девы пошло не так.

Неожиданно в личном блоге она рассыпалась жалобами на русском языке, обвиняя некоего человека в жадности.

«Если вы скупы на деньги, вы скупы на чувства и так далее. Нет ничего прекраснее, чем тот, кто изо всех сил старается сделать жизнь других красивой», — заявила Соня.

К тому же в целом 2023 год, по ее признанию, был непростым.