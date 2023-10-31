«Для своего возраста выглядит шикарно»: 74-летняя Пугачева в легинсах и сверкающей тунике поразила своей стройностью

Алла Пугачева в этом году отметила 74-летие. Она уже больше года живет за границей. Певица растит двойняшек Лизу и Гарри. Пока муж Максим Галкин* ездит по гастролям, артистка видится с друзьями. Но недавно они покинули Израиль. По слухам, теперь Примадонна находится на Кипре, где у супругов давно есть своя просторная квартира. А 31 октября звезда поделилась новыми фото.
На фото Алла Борисовна предстала с мужем. По всей видимости, они посетили выставку. Певица облачилась в черные легинсы и тунику плиссе свободного кроя. Она подчеркнула ноги и скрыла область живота. Лук дополнили балетки. Артистка также сделала любимую объемную укладку и макияж с акцентом на глаза. Галкин* в костюме серого цвета и кроссовках прильнул к супруге.
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Многие отметили, что Пугачева выглядит посвежевшей. А также наряд не скрыл, что она похудела. Для Teleprogramma.pro ее образ оценила стилист Надя Иванова.
«Говорить об изъянах фигуры Аллы Борисовны не приходится, так как даме далеко за 70 и для своего возраста выглядит шикарно. Мы видим здесь черные легинсы, которые обтягивают ноги и подчеркивают их стройность. Это очень хорошо, если ножки позволяют себя подчеркнуть.
Также Алла Борисовна надела объемную тунику, которая создает эффект легкости, воздушности. Это может сыграть как в плюс, так и в минус. В таком сочетании мне лук не очень нравится. Ножки кажутся слишком худенькими, а торс тяжелым и объемным.
Здесь играет роль и фактура туники. Любые блестящие, сияющие ткани увеличивают объем в несколько раз. Плюс сама мешковатая форма туники не лучший выбор.
Дамам за 70 я бы рекомендовала прикрывать зону, откуда начинают расти ножки. С точки зрения пропорций этот образ искажает фигуру. Для хрупких фигур такой неплохой, а если хочется более четких пропорций, то такие контрасты не стоит использовать.
Мы также видим балетки. Они не уходят из моды. Однако сейчас есть и более оригинальный дизайн балеток. Но я бы сумкой обыграла образ, выбрав клатч или сумку через плечо с декором в виде перьев, например. Это бы усилило эффект элегантности», — высказалась эксперт.
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Справка Teleprogramma.pro:
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет культурологии моды СПб университет культуры и искусства. Опыт в сфере фэшн — 19 лет.
Надя Иванова. Фото: Teleprogramma.pro