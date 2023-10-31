«Для своего возраста выглядит шикарно»: 74-летняя Пугачева в легинсах и сверкающей тунике поразила своей стройностью

Многие отметили, что Пугачева выглядит посвежевшей. А также наряд не скрыл, что она похудела. Для Teleprogramma.pro ее образ оценила стилист Надя Иванова.

«Говорить об изъянах фигуры Аллы Борисовны не приходится, так как даме далеко за 70 и для своего возраста выглядит шикарно. Мы видим здесь черные легинсы, которые обтягивают ноги и подчеркивают их стройность. Это очень хорошо, если ножки позволяют себя подчеркнуть.

Также Алла Борисовна надела объемную тунику, которая создает эффект легкости, воздушности. Это может сыграть как в плюс, так и в минус. В таком сочетании мне лук не очень нравится. Ножки кажутся слишком худенькими, а торс тяжелым и объемным.

Здесь играет роль и фактура туники. Любые блестящие, сияющие ткани увеличивают объем в несколько раз. Плюс сама мешковатая форма туники не лучший выбор.

Дамам за 70 я бы рекомендовала прикрывать зону, откуда начинают расти ножки. С точки зрения пропорций этот образ искажает фигуру. Для хрупких фигур такой неплохой, а если хочется более четких пропорций, то такие контрасты не стоит использовать.

Мы также видим балетки. Они не уходят из моды. Однако сейчас есть и более оригинальный дизайн балеток. Но я бы сумкой обыграла образ, выбрав клатч или сумку через плечо с декором в виде перьев, например. Это бы усилило эффект элегантности», — высказалась эксперт.