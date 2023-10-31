Пополневшая Клава Кока натянула крохотное платье на свои пышные формы: повторила образ Хейли Бибер

На этот раз Клава решила похвастаться тем, какая идиллия царит в ее отношениях. Бойфренд поддерживает все ее идеи. 31 октября состоялся Хеллоуин, который нравится праздновать многим селебрити. Певица предстала в алом мини-платье. Она поправилась, поэтому наряд подчеркнул ее пышные бедра. А вот Александр надел толстовку с капюшоном, который натянул на лицо и затянул. Также сверху он надел розовую бейсболку.

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