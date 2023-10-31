Пополневшая Клава Кока натянула крохотное платье на свои пышные формы: повторила образ Хейли Бибер

Клава Кока выступает на сцене больше пяти лет. Она частая гостья не только на вечеринках, но и на телевизионных шоу. Популярностью певицы с каждым годом только растет. А недавно она исполнила свою мечту. Блондинка начала встречаться с Александр Повериным, который боролся за ее сердце в рамках проекта. Однако их чувства только растут.
На этот раз Клава решила похвастаться тем, какая идиллия царит в ее отношениях. Бойфренд поддерживает все ее идеи. 31 октября состоялся Хеллоуин, который нравится праздновать многим селебрити. Певица предстала в алом мини-платье. Она поправилась, поэтому наряд подчеркнул ее пышные бедра. А вот Александр надел толстовку с капюшоном, который натянул на лицо и затянул. Также сверху он надел розовую бейсболку.
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Оказалось, что они скопировали образы знаменитой пары — Джастина и Хейли Бибер. В таком виде супругов подловили папарацци на улице. И на этот Хеллоуин именно эти образы стали самыми популярными в соцсети. Поклонники отметили, что на Клаве наряд смотрелся более привлекательно, чем на американской звезде. А вот ее возлюбленного многие даже не узнали.