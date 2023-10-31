Агата — маленькая фея: дочка Юдашкина засняла внуков модельера, которые нарядились для празднования Хеллоуина

В 2023 году Галина Юдашкина переехала в Дубай. Там она растит сыновей Аркадия и Анатолия, а также дочку Агату Ариеллу, которой только исполнился годик. Успел побывать там перед смертью папа девушки, Валентин Юдашкин. Модельер обожал своих внуков. Теперь к ним приезжает вдова кутюрье, Марина. Семья сплотилась, пережив большую потерю.
31 октября многие семьи по всему миру праздную Хеллоуин. В этот день принято наряжаться в костюмы и ходить по домам, прося сладости. Это приятная забава для детей. На этот раз Галина придумала костюмы для детей. Ее старший сын облачился в наряд ниндзи. А маленькая Агата предстала в костюме феи. На ней было зеленое платье, а за спиной красовались крылья.
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Агата Ариелла. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что внучка Юдашкина быстро растет. «Ну что за чудо», «Настоящая фея», «Какие костюмы», «Просто шикарная», «Вот это пупсик! Она очаровательная», «Счастливые дети», — стали писать пользователи Сети.