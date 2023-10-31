Брутян показала моложавую тещу и тестя Прилучного: счастливые, приехали к маленькому внуку

Павел Прилучный уже много лет снимается в кино. Примечательно, что армия его поклонников только растет. А в 2022 году он женился во второй раз. Его избранницей стала коллега по сериалу «В клетке» Зепюр Брутян. Их отношения развивались очень стремительно. Они устроили свадьбу, а вскоре у них родился сын Микаэль. Примечательно, что на днях малышу исполнилось шесть месяцев. Родители решили его покрестить.
На этот раз в гости к Брутян приехали ее родители, Аршак и Гаяне, а также сестра Рипсиме. Они посетили церковь и присутствовали на таинстве. Актриса была в юбке макси и белой блузке. Невесомый кейп с капюшоном дополнял ее образ. Она с Павлом по очереди держала сына. А потом и бабушка с дедушкой смогли понянчить внука.
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Примечательно, что Зепюр родилась в Армении. Медовый месяц супруги проводили именно там. Прилучный отмечает, что ему близки армяне по духу, так как он сам казах. А свою жену он ласково называет Дюймовочкой. После развода с Агатой Муцениеце, которая родила от него сына Тимофея и дочку Мию, он не хотел отношений, но встретил новую любовь. С тех пор актер снова счастлив.