Брутян показала моложавую тещу и тестя Прилучного: счастливые, приехали к маленькому внуку

На этот раз в гости к Брутян приехали ее родители, Аршак и Гаяне, а также сестра Рипсиме. Они посетили церковь и присутствовали на таинстве. Актриса была в юбке макси и белой блузке. Невесомый кейп с капюшоном дополнял ее образ. Она с Павлом по очереди держала сына. А потом и бабушка с дедушкой смогли понянчить внука.

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