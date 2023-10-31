42-летний Стас Каримов из «Дома-2» впервые стал отцом

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Стоит отметить, что для Стаса Каримова новорожденная девочка стала первым ребенком, а для его супруги — вторым. У Софьи Мочаловой есть сын от предыдущих отношений.

Молодые родители счастливы и принимают поздравления с пополнением в семействе от знакомых и поклонников.

Напомним, Стас Каримов и Софья Мочалова поженились в июне этого года. На свадьбе невеста предстала с округлившимся животиком.