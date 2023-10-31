42-летний Стас Каримов из «Дома-2» впервые стал отцом

29-летняя супруга 42-летнего участника «Дома-2» Стаса Каримова, Софья Мочалова, сообщила в микроблоге потрясающую новость. Она и Стас стали родителями очаровательной малышки Златы. Девочка появилась на свет в последний день октября.
«Ребята, мы родили в 13:45 нашу Златочку! Роды были непростыми, но мы справились. Красавица наша родилась здоровой, восстанавливается, спит. Спасибо всем за поддержку, всем позже отвечу! Стас, люблю тебя! Спасибо, что был со мной в трудный момент», — написала Софья Мочалова в микроблоге.
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Стоит отметить, что для Стаса Каримова новорожденная девочка стала первым ребенком, а для его супруги — вторым. У Софьи Мочаловой есть сын от предыдущих отношений.
Молодые родители счастливы и принимают поздравления с пополнением в семействе от знакомых и поклонников.
Напомним, Стас Каримов и Софья Мочалова поженились в июне этого года. На свадьбе невеста предстала с округлившимся животиком.