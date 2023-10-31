Закатила пижамную вечеринку: МакSим как девчонка веселилась на девятилетии дочери

Марина Абросимова, более известная как МакSим, недавно находилась на лечении. Но в конце октября она дала интервью, в котором поведала, что уже вернулась домой. По словам артистки, алкогольная зависимость началась у нее давно и она только начала с ней бороться. А на днях певица отмела день рождения дочки Марии. В честь этого события они устроили вечеринку. Именинница захотела уютный праздник в пижамах.
«Каждый год Маша тщательно подходит к выбору тематики своей вечеринки в честь дня рождения. Для нее важно продумать все детали: выбрать торт, аксессуары, конкурсы, чтобы всем было весело. В этот раз выбор пал на пижамную вечеринку», — поделилась 40-летняя исполнительница.
Именинница была в пижамке изумрудного цвета. У нее также была маска для сна. Она позвала всех своих подруг. А МакSим с радостью веселилась с наследницей и юными гостями. Она даже оделась в одной гамме с дочкой.
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Праздник прошел с танцами и настольными играми. Поклонники отметили, что певица — замечательная мама. Многие также посчитали, что она похорошела. На вечеринке она отрывалась словно тоже ребенок.
«Как приятно видеть ее такой», «Как похожи с дочкой», «Вот это костюмчики», «Прям девичник», «Хорошие такие все», «Максим помолодела», — стали писать в Сети.
Напомним, что певица была замужем за своим звукорежиссером Алексеем Луговцовым. От него у нее есть дочка Алксандра, которой 14 лет. После развода два года артистка была в отношениях с фронтменом группы Animal ДжаZ Александром Красовицким. А вот вторую дочку звезда родила от бизнесмена Антона Петрова. Но в 2015 году они расстались.