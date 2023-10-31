Закатила пижамную вечеринку: МакSим как девчонка веселилась на девятилетии дочери

«Каждый год Маша тщательно подходит к выбору тематики своей вечеринки в честь дня рождения. Для нее важно продумать все детали: выбрать торт, аксессуары, конкурсы, чтобы всем было весело. В этот раз выбор пал на пижамную вечеринку», — поделилась 40-летняя исполнительница.

Именинница была в пижамке изумрудного цвета. У нее также была маска для сна. Она позвала всех своих подруг. А МакSим с радостью веселилась с наследницей и юными гостями. Она даже оделась в одной гамме с дочкой.

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