«Со мной не скучно»: Алферова раскрыла секрет крепкого брака с Бероевым

Брак Ксении Алферовой и Егора Бероева по праву считается одним из самых крепких в шоу-бизнесе. Артисты счастливы вместе больше 20 лет.

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Алферова призналась, что они с супругом постоянно работают над своими отношениями. Актриса во всем поддерживает мужа и старается быть для него музой, вдохновляя на новые проекты. Также к секретам брака звезда отнесла свое умение удивлять.

«Нужно удивлять, чтобы было не скучно. Со мной, смею надеяться, не скучно. Хотя могу быть занудной, конечно, но непредсказуемой — это точно», — поделилась Ксения.

Ранее о секретах крепкого брака высказался муж Юлии Меньшовой Игорь Гордин. Актер отметил, что они с супругой стараются разделять работу и личную жизнь, поэтому не любят сниматься вместе.

По материалам SAMARA.KP.RU