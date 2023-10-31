«Это девочка»: Агата Муцениеце сообщила о пополнении в семье (фото)

Агата Муцениеце уже давно стала известной актрисой. Она продолжает активно строить карьеру. Звезда сериала «Закрытая школа» сама растит сына Тимофея и дочку Мию после развода с Павлом Прилучным. Иногда дети гостят у отца с мачехой. Но Агате пришлось подать в суд, чтобы добиться увеличения алиментов. Она недавно сама купила дом и оплатила учебу наследников в частной школе.

А вот 31 октября Муцениеце похвасталась тем, что у нее произошло пополнение в семье.