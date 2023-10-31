«Это девочка»: Агата Муцениеце сообщила о пополнении в семье (фото)

Агата Муцениеце уже давно стала известной актрисой. Она продолжает активно строить карьеру. Звезда сериала «Закрытая школа» сама растит сына Тимофея и дочку Мию после развода с Павлом Прилучным. Иногда дети гостят у отца с мачехой. Но Агате пришлось подать в суд, чтобы добиться увеличения алиментов. Она недавно сама купила дом и оплатила учебу наследников в частной школе.
А вот 31 октября Муцениеце похвасталась тем, что у нее произошло пополнение в семье.
«Можно поздравлять», – заявила Агата.
Оказалось, что актриса решилась взять еще одного питомца. Она забрала щенка породы мальтипу. Сын и дочка были счастливы. Однако дома у звезды уже есть животные: шпиц Кефир, скоттиш-фолд Мистер Салливан и бенгальская кошка.
Мия первая подержала на руках щенка. Потом его взял на руки и Тимофей. Он был поражен тому, что собака легкая, как облачко.
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«Что тут сказать! Боже мой, что за сладкое создание! Какая хорошенькая. Крошечные лапки», – умилилась Муцениеце.
«Это девочка! Срочно думаем имя! У нас есть Кефир, может, Ряженка?» – написала звезда.
Поклонники были удивлены. Многие отметили, что Агата так пытается развеселить детей, которые накануне побывали на крестинах маленького брата. Напомним, что у Прилучного растет сын Микаэль от новой жены Зепюр Брутян.
«Какие у вас трогательные и нежные дети, что Тим, что Мия», «Ряженка супер, и по цвету подходит», «Неужели вы решились еще на одного ребенка?» — стали писать в Сети.
Мия Прилучная с питомцем. Фото: соцсети звезды