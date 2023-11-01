«Мы опустошены потерей»: звезды сериала «Друзья» убиты горем из-за смерти Мэттью Перри

На днях стало известно о смерти Мэттью Перри. Звезду культового сериала «Друзья» обнаружили мертвым в джакузи собственного дома.

Коллеги артиста по проекту лишь сейчас нашли в себе силы высказаться. Дженнифер Энистон, Мэтт Леблан, Лиза Кудроу, Кортни Кокс и Дэвид Швиммер опубликовали коллективное письмо, в котором поделились своими эмоциями.

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«Мы все настолько опустошены потерей Мэттью. Мы были больше, чем просто товарищами по актерскому составу. Мы семья», — написали они.

Знаменитости отметили, что хотят многое сказать о покойном друге, однако сейчас им нужно взять паузу, чтобы смириться с утратой. Пока артисты слишком подавлены, чтобы выступать с публичными речами.

«Сейчас наши мысли и наша любовь с семьей Мэтти, его друзьями и всеми, кто любил его по всему миру», — поделились звезды «Друзей».

Напомним, Мэттью Перри было всего 54 года. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.

По материалам портала people.com