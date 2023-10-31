Невестка Орбакайте без лифчика засветила свои напряженные «пуговки»: завтракает с видом на океан в США

Вот уже больше года Никита Пресняков живет в США. Он вместе с женой Аленой Красновой поселился в Лос-Анджелесе. Примечательно, что там артист нашел работу. Он снимает клипы для местных селебрити. Также музыкант часто путешествует. Недавно пара отдохнула с друзьями в Майами. А на днях они отметили Хеллоуин. Жена звезды не перестает хвастаться роскошной жизнью.
На этот раз Алена решила снять новое видео. Она покрасовалась в майке на голое тело, отказавшись от лифчика. Невестка Орбакайте засветила свои напряженные прелести. Она засветила стол с завтраком, который стоял на террасе. Блондинка готовилась трапезничать с видом на океан и побережье. Она теперь частая гостья в Беверли-Хиллз.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились тем, как выглядит Алена. Многие осыпали ее комплиментами. Фанаты также отмечают, что она быстро привыкла к новой жизни. «До чего хорошенькая», «Вот это фигурка», «Всем так завтракать», «Показала и себя, и вид», «Ох, как же красиво», «Там жарко, поэтому без лифчика?», «Новая жизнь выглядит так», — стали писать в Сети.