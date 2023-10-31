Невестка Орбакайте без лифчика засветила свои напряженные «пуговки»: завтракает с видом на океан в США

На этот раз Алена решила снять новое видео. Она покрасовалась в майке на голое тело, отказавшись от лифчика. Невестка Орбакайте засветила свои напряженные прелести. Она засветила стол с завтраком, который стоял на террасе. Блондинка готовилась трапезничать с видом на океан и побережье. Она теперь частая гостья в Беверли-Хиллз.

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