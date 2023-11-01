Творческий малыш, весь в папу: каким растет трехлетний сын Евгения Петросяна

Татьяна Брухунова души не чает в сыне Вагане и частенько рассказывает о нем поклонникам. Оказалось, трехлетний наследник Евгения Петросяна растет очень творческим.

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Некоторое время назад Ваган даже попросил у родителей фотоапарат, чтобы самостоятельно делать снимки. Татьяна сразу купила необходимую технику.

«Я, всячески поощряя любую творческую инициативу сына, незамедлительно откликнулась. Пока Вагашины снимки далеки от того, чтобы их печатать в фотокнигах, поэтому он довольствуется просмотром моих работ», — поделилась 34-летняя жена Петросяна.

Также наследник юмориста обожает театр. Ваган с интересом смотрит даже длинные постановки. Например, в прошлом месяце он посетил «Сказку о Царе Салтане» в столичном Малом театре. Представление шло два с половиной часа.