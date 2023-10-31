Нюша в кожаном лифе не по размеру оголила свои упругие «персики»: все прелести на виду

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она остается одной из самых популярных персон в России. Артистка хоть и переехала в Дубай с семьей, но регулярно дает концерты. За последний год певица постройнела. Она стала часто представать в смелых нарядах. После вторых родов ей удалось вернуться в форму, но далеко не сразу.
На этот раз Нюша приехала на съемки. Она примерила откровенный наряд. Певица позировала в кожаном лифчике, который оказался ей не по размеру. Она решила покружиться вместе с камерой, демонстрируя свои прелести. Макияж с акцентом на глаза и распущенные волосы дополняли аутфит.
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Поклонники были удивлены. Многие отметили, что Нюша стала другой. Фанаты считают, что она возвращает себе молодежный образ из 2000-х, когда начинала карьеру. «Ого, какая стала», «Вот это чикуля», «Хороша-то как», «Ой, а грудь выше лифчика», «Персики убегают», «Вот это фигурка», «Когда показала больше, чем хотела», «Словно помолодела на 15 лет», — стали писать в Сети.