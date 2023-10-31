«Не появляюсь там, где меня привыкли видеть»: Клара Новикова раскрыла тайну своего затворничества

Знаменитая юмористка Клара Новикова в последнее время редко появляется на людях. Поклонники, которые привыкли наблюдать за Кларой Новиковой на телеэкранах, забеспокоились, куда же пропала звезда и по какой причине решила стать затворницей.
Но, как оказалось, Клара Новикова просто не появляется в привычных для себя местах. Юмористка, которой в декабре исполнится 77 лет, продолжает работать и выходить на театральные подмостки.
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«Я просто не появляюсь в том пространстве, где меня привыкли видеть. Юмористических программ сейчас нет. Поэтому живу своей жизнью. Никому никаких интервью не даю. Но я играю свои спектакли, даю сольные концерты, бываю на гастролях. Причем всегда играю в переполненных залах…» — рассказала Клара Новикова.
По материалам MK.RU