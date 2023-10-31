«У Прилучного глаза светятся»: Брутян привела на крещение сына детей Муцениеце — идеальная мачеха

Павел Прилучный уже много лет снимается в кино. Он стал одним из самых известных персон в России. Порой актер выходит в свет с молодой женой Зепюр Брутян. Они сыграли свадьбу в 2022 году, и вскоре у них родился сын Микаэль. Актриса посвящает семье все время, так как пока находится в декретном отпуске. Звезда сериала «Мажор» старается ей во всем помогать.
А накануне пара покрестила малыша. Они заранее выбрали большую церковь. Прилучный отложил все дела, чтобы не пропустить это событие. А Брутян позвала родных и близких. На таинство приехали даже дети Павла от первого брака с Агатой Муцениеце. Семилетняя Мия была в платье и платке. Тимофей оделся под стать отцу в брюки и свитер. Жена актера с теплом относится к пасынку и падчерице.
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Поклонники восхитились нежными кадрами. Многие отметили, что сам Микаэль — очень спокойный ребенок. Фанаты ждут, когда супруги покажут его лицо. Пользователи Сети восхитились тем, как Зепюр относится к детям мужа.
«Мадонна с младенцем! Пусть Бог и ангелы будут рядом с вами всегда!», «Как она трепетно относится к детям Павла от первого брака, какой силой духа нужно обладать, любовью», «Зепюр очень умная женщина, но и Агата молодец, что не против такого близкого общения», «Мне одной кажется, что Мия очень внешне похожа на Зепюр? Как будто она ее дочь!», «У Прилучного глаза светятся», «Пашка нашел свое счастье», — стали писать в Сети.