«У Прилучного глаза светятся»: Брутян привела на крещение сына детей Муцениеце — идеальная мачеха

А накануне пара покрестила малыша. Они заранее выбрали большую церковь. Прилучный отложил все дела, чтобы не пропустить это событие. А Брутян позвала родных и близких. На таинство приехали даже дети Павла от первого брака с Агатой Муцениеце. Семилетняя Мия была в платье и платке. Тимофей оделся под стать отцу в брюки и свитер. Жена актера с теплом относится к пасынку и падчерице.

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