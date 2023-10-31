Пугачева запечатлела подросших двойняшек впервые за долгое время: Лиза — большеглазая блондинка, Гарри — копия отца

Алла Пугачева уже давно стала легендарной исполнительницей. Однако она теперь не дает концерты. Певица больше года прожила с семьей в Израиле. А недавно появились слухи, что она с мужем Максимом Галкиным* и детьми перебралась на Кипр. Там у пары есть своя огромная квартира. 31 октября звезда решила выйти на связь с фанатами.
На новых кадрах Алла Борисовна запечатлела двойняшек. 10-летняя Лиза была в блузке в полоску. Она красовалась у зеркала. Девочка с большими голубыми глазами делала себе прическу. Многие посчитали, что она с каждым годом все больше походит на маму.
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Лиза Галкина. Фото: соцсети звезды
А вот Гарри валялся на диване. Он отрастил шевелюру как у отца. У мальчика также его карие глаза.
«Живем дальше», — заявила Примадонна.
Она сама вышла в свет с мужем. Пара посетила выставку. Певица в брюках и блузке подчеркнула свои ноги, а вот область живота скрыла. Артистка также сделала объемную укладку. Комментарии к посту она отключила, чтобы оградить себя от хейта.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: соцсети звезды
Гарри Галкин. Фото: соцсети звезды