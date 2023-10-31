Пугачева запечатлела подросших двойняшек впервые за долгое время: Лиза — большеглазая блондинка, Гарри — копия отца

На новых кадрах Алла Борисовна запечатлела двойняшек. 10-летняя Лиза была в блузке в полоску. Она красовалась у зеркала. Девочка с большими голубыми глазами делала себе прическу. Многие посчитали, что она с каждым годом все больше походит на маму.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».