Валерия Гай Германика объявила о расставании с Денисом Молчановым: «Развод может убить меня…»

Режиссер Валерия Гай Германика долгое время не могла устроить свою личную жизнь. Однако это не помешало ей стать матерью троих детей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

С отцом старшей дочери Октавии режиссер так и не узаконила отношения. Их пара распалась еще во время беременности.

В 2015 году Валерия добралась до ЗАГСа с танцором Вадимом Любушкиным. Но счастье длилось недолго. Уже спустя 4 месяца после свадьбы супруги приняли решение развестись. В этих отношениях Гай Германика родила вторую дочь. Девочку назвали Северина.

Но все изменилось в 2019 году, когда Валерия забеременела в третий раз. На тот момент она состояла в отношениях с бизнесменом Денисом Молчановым. Отец будущего ребенка сделал ей предложение, и они в тайне ото всех поженились. В этом браке родился мальчик, его назвали Августом.

С тех пор в семейной жизни режиссера все было гладко. Ничто не предвещало беды. Гай Германика была уверена, что встретит с Молчановым старость. Но спустя 4 года Валерия объявила в своих соцсетях о том, что разводится с мужем, и попросила не беспокоить ее по этому вопросу.

«Все кончено, что раньше было птицей, теперь лежит написанной страницей. Мы расстались. Журналисты, не звоните мне, эту тайну вам доверит только тот, кто ее знает. Развод может убить меня, как ружье, но если я сниму фильм про себя, я смогу все. Господь, убей меня сейчас, и я умру с радостью, если я была неверной и злой женой», — написала Гай Германика.

Что послужило причиной расставания, пока неизвестно. Супруг Валерии по этому поводу хранит молчание. Сама Гай Германика старается делать вид, что все нормально. После печального поста она выложила видео со съемок. Видимо, развод — не повод прогуливать работу.

Источник: Telegram-канал Germanica_is_Love