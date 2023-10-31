Актриса Людмила Хитяева изменилась до неузнаваемости: четыре месяца оплакивала умершего сына

Людмила Хитяева посвятила свою жизнь кино. Она снималась с 1957 года. В ее копилке множество картин, включая «Тихий Дон» и «Отцы и дети». В последние годы она уже не появляется на экранах. В 93 года артистка пережила горе. Летом умер ее единственный сын Павел. 69-летний мужчина скончался в Таиланде. Для звезды это стало настоящим ударом.
Он был дипломатом и целых 30 лет проработал в посольстве России в Таиланде. Отмечается, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. Хитяева четыре месяца оплакивает наследника. В передаче «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1» она впервые за долгое время появилась на публике. Актриса призналась, что предчувствовала беду.
«Сейчас я начала верить в знаки. Перед тем, как это случилось, у меня упала икона. Я начала кричать, позвонила сыну и рассказала ему об этом. Сын приехал ко мне и склеил икону. Господи, он ушел, но у меня ни одной слезы не было. Я до сих пор в ступоре и чувствую, что он придет», — сказала она.
Людмила Хитяева с сыном. Фото: кадр из передачи «Жизнь и судьба»
Сама Хитяева считает, что в смерти сына виновата его любовница. Она призналась, что с появлением этой женщины в дом пришла беда, но выбору сына не могла возразить.
«Она киевлянка, манекенщица. Никогда не работала, умела только брать и ничего не давала взамен. Мне не сделала ничего плохого, но на него очень плохо влияла. Увела его из семьи. Хотя он был женат», — поделилась Людмила Ивановна.
По ее словам, новую избранницу Павел встретил на выставке в Таиланде. Артистка уверена, что эта женщина намеренно искала себе мужчин. Более того, священник приходил к Хитяевой и предупреждал, что эту женщину впускать в дом нельзя.
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Людмила Хитяева. Фото: кадр из передачи «Жизнь и судьба»
А вот к бывшей жене сына актриса относилась с большим теплом. Она сокрушается, что Валентина так и не вышла замуж снова. Людмила Ивановна также сожалеет, что сын ее не слушал.
Сама она сильно похудела после похорон. Горе словно забрало все ее силы. Многие поразились тому, как актриса резко постарела.
«Я превратилась в тень. Трагедия, когда мать пережила своего ребенка», — не стала утаивать звезда советского кино.
Павел похоронен на Преображенском кладбище. Она вспомнила, как потеряла одного родителя за другим. Артистка купила место для семейного захоронения. Это маленький участок земли, на который она долго копила.
Напомним, что Хитяева развелась с первым мужем актером Александром Белокринкиным. Вторым ее избранником был хирург Борис Якобсон. Потом уже без брака 20 лет она прожила со спортсменом Валерием Леонтьевым.