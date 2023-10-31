Актриса Людмила Хитяева изменилась до неузнаваемости: четыре месяца оплакивала умершего сына

Сама Хитяева считает, что в смерти сына виновата его любовница. Она призналась, что с появлением этой женщины в дом пришла беда, но выбору сына не могла возразить.

«Она киевлянка, манекенщица. Никогда не работала, умела только брать и ничего не давала взамен. Мне не сделала ничего плохого, но на него очень плохо влияла. Увела его из семьи. Хотя он был женат», — поделилась Людмила Ивановна.

По ее словам, новую избранницу Павел встретил на выставке в Таиланде. Артистка уверена, что эта женщина намеренно искала себе мужчин. Более того, священник приходил к Хитяевой и предупреждал, что эту женщину впускать в дом нельзя.

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