«Слава Богу, что у нее есть поместье на Кипре»: Пугачеву поддержала в беде Талызина

Актриса Валентина Талызина неожиданно поддержала Аллу Пугачеву, узнав, что она улетела на Кипр из Израиля.

Этому моменту можно удивиться, ведь совсем недавно она раскритиковала народную артистку за то, что та покинула родину.

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«Я считаю, что она поступила правильно. Молодец, что против России теперь ничего плохого не говорит. А где она живет, это ее абсолютное дело. Слава Богу, что у нее есть поместье на Кипре. Ну и живи себе…» – сказала Валентина Илларионовна журналистам МК.ru.

Талызина заметила, что сейчас почти все люди находятся в сложном положении и не стоит злорадствовать по пустякам.

Знаменитость обратила также внимание, что многие звезды, которые спешно покинули страну после февральских событий, уже перестали плохо высказываться о своей родине и соотечественниках.