Нереально красивая Пугачева вышла в свет с мужем: кокетливые завитки, модные туфельки и роскошная блуза

Алла Пугачева дала о себе знать растревоженным поклонникам. Народная артистка России давно пропала с радаров, разогревая о себе слухи.

Стало известно, что звезда перебралась с мужем Максимом Галкиным* и детьми Гарри и Лизой Галкиными из Израиля на Кипр, где у них есть в собственности недвижимость.

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Пояснений на этот счет Пугачева так и не дала, однако продемонстрировала почитателям, что с ней и ее благоверным все в порядке. Алла Пугачева выставила в соцсети фотографию, запечатлевшись с супругом.

Певица выглядела на снимке просто неподражаемо: стройная, с модной прической, в трендовых изящных туфельках и актуальной блузе-плиссе.

«Живем дальше», - подписала кадр Пугачева.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.