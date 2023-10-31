Привлекательна и в застиранном трико: Фахрийе Эвджен щегольнула в растянутой толстовке — на голове сальный пучок

Фахрийе Эвджен удивила поклонников небрежным повседневным луком. Актриса из турецкого сериала «Королек – птичка певчая» обычно щеголяет в роскошных дизайнерских нарядах, которые идеально подчеркивают ее стройную фигуру. Поэтому подписчики актрисы в ее личном микроблоге едва узнали жену Бурака Озчивита в растянутой толстовке, застиранном трико и с сальным пучком на голове. Фахрийе в таком виде можно было принять за самую обычную домохозяйку.

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