Привлекательна и в застиранном трико: Фахрийе Эвджен щегольнула в растянутой толстовке — на голове сальный пучок

Фахрийе Эвджен удивила поклонников небрежным повседневным луком. Актриса из турецкого сериала «Королек – птичка певчая» обычно щеголяет в роскошных дизайнерских нарядах, которые идеально подчеркивают ее стройную фигуру. Поэтому подписчики актрисы в ее личном микроблоге едва узнали жену Бурака Озчивита в растянутой толстовке, застиранном трико и с сальным пучком на голове. Фахрийе в таком виде можно было принять за самую обычную домохозяйку.
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Фахрийе Эвджен в трико. Фото: личный архив
При этом нашлись и те, кому такой образ актрисы понравился. Многие посчитали, что было бы странным, если Фахрийе всюду появлялась в нарядах для подиума. Все-таки она также занимается детьми. У пары подрастают сыновья — Каран и Керем. Едва ли актрисе удобно нянчиться и возиться с малышами в элегантных платьях. Такие образы хороши только для светских мероприятий. В обычной жизни Фахрийе отдает предпочтение оверсайзу и практичности, ей важно, чтобы было удобно.
«В трико? Вау!», «Штанишки застиранные как будто», «Одета как самая обычная мамаша с детской площадки», «Волосы сальные? Зачем этот пучок?? Смотрится неопрятно!», «А мне все нравится, хорошо выглядит», «Ей даже трико идет», «Все равно привлекательная», «Стройная и стильная», «Ну чем не султанша?» — пишут фолловеры.