Ченнинг Татум и Зои Кравиц собираются пожениться: актриса носит помолвочное кольцо

Ченнинг Татум и Зои Кравиц. Фото: соцсети

Слухи появились после хэллоуинской вечеринки.

Ченнинг Татум и Зои Кравиц вместе уже два года. Актеры не афишируют, но и не скрывают своих отношений. Однако скорой свадьбы от них никто не ждал. 

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Ранее в одном из своих интервью Ченнинг Татум заявлял, что его развод с актрисой Дженной Деван был настолько тяжелым, что он не готов снова жениться.

Но все меняется. И вот на вечеринке по случаю Хэллоуина публика увидела на пальце Зои Кравиц помолвочное кольцо.

Зои и Ченнинг пока не делали официальных заявлений по поводу своих намерений узаконить отношения. Но и не выступали с опровержениями этих слухов. Похоже, свадьбе все-таки быть. 

Источник: people.com, журнал Vanity Fair.

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