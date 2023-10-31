Ченнинг Татум и Зои Кравиц собираются пожениться: актриса носит помолвочное кольцо

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Ранее в одном из своих интервью Ченнинг Татум заявлял, что его развод с актрисой Дженной Деван был настолько тяжелым, что он не готов снова жениться.

Но все меняется. И вот на вечеринке по случаю Хэллоуина публика увидела на пальце Зои Кравиц помолвочное кольцо.

Зои и Ченнинг пока не делали официальных заявлений по поводу своих намерений узаконить отношения. Но и не выступали с опровержениями этих слухов. Похоже, свадьбе все-таки быть.

Источник: people.com, журнал Vanity Fair.